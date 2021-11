Sono stati resi pubblici alcuni messaggi vocali inviati dalla nuova indagata per l’omicidio di Nada Cella, Anna Lucia Cecere, che ha minacciato la criminologa che ha fatto spuntare il suo nome.

È ormai lontano quel 6 maggio 1996, quando Nada Cella venne trovata agonizzante alla sua scrivania, nello studio del commercialista Marco Soracco a Chiavari. Oggi l’indagine è stata riaperta, grazie a nuove piste e in particolare a una nuova indagata, Anna Lucia Cecere.

Questa donna era l’ex maestra della ragazza che, a quanto pare, era gelosa di Soracco che nutriva un interesse particolare per Nada. Grazie a una criminologa, Antonella Pesce Delfino, il suo nome è spuntato fuori e ora gli inquirenti stanno indagando per risolvere il caso.

Ma non è tutto. A quanto pare Anna Lucia, saputo che la criminologa si era spacciata per un’insegnante introducendosi a casa per estorcerle informazioni, ha cominciato a minacciarla con messaggi vocali molto brutali. Eccone qualcuno:

“Brutta s… bugiarda. Cosa sei venuta a fare oggi a casa mia, chi ti manda, su cosa stai indagando?”

“Non fare la finta tonta, s… Ma come facevi sapere tutti i c… miei? hai paura, eh? Adesso son qua, non ti preoccupare”

“Senti, non fare la finta tonta. Eh? Hai capito con me? Ora faccio riaprire il caso, stai tranquilla. Anzi ho saputo adesso da Chiavari, ho parlato adesso con la polizia di Chiavari che forse è stato già riaperto il caso. Stai tranquilla, ti ci trascino per i capelli. Poi ti faccio fare le domandine e gli indovinelli: indovina indovinello“

Messaggi minatori che non finiscono qua, perché Anna Lucia Cecere durante la puntata di ieri di Chi l’ha visto? è stata intervistata, minacciando di far intervenire le forze dell’ordine.