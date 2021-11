La ragazza scomparsa il 28 ottobre scorso è stata ritrovata a Roma Termini, in un negozio nelle vicinanze della stazione. Ecco cosa è successo.

È stata rintracciata questa mattina Nicole Gradi, la ragazza scomparsa il 28 ottobre, ritrovata nei pressi di Roma Termini grazie all’intervento di una commessa.

Terza dose Vaccino, a chi spetta prima e quanto dura. Scarica Gratis la guida!

Nicole, 19 anni, si era allontanata da casa e non era mai più tornata. Del caso ne aveva parlato anche la trasmissione di Federica Sciarelli, Chi l’ha visto? cercando di aiutare la famiglia a ritrovarla. Ora è stata ritrovata in buono stato di salute ma un po’ confusa, in un negozio di Via Giolitti, la cui commessa l’ha riconosciuta e subito ha avvisato la Polfer.

La scomparsa di Nicole Gradi

Era scomparsa da venti giorni Nicole Gradi, che senza motivo fece perdere le sue tracce dalla zona di San Giovanni, a Roma. I familiari hanno subito denunciato la sua sparizione, mentre amici e conoscenti avevano diffuso l’appello con la sua foto sui social e sul web.

Proprio tramite la trasmissione condotta da Federica Sciarelli, Chi l’ha visto?, una commessa l’ha riconosciuta, associando il suo volto a quello diffuso sui social e dalla trasmissione Rai. A quanto pare, la ragazza è stata ritrovata dagli agenti della Polizia Ferroviaria del Compartimento Termini, molto spaesata, ma in condizioni fisiche buone. La giovane si è da subito mostrata collaborativa, ma non ha risposto sul perché si fosse allontanata da casa. Contattati i familiari, che l’hanno potuta riabbracciare, la ragazza è stata poi portata al Policlinico Umberto I per accertamenti.