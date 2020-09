Cate Blanchett e Rose Byrne sono le protagoniste di Mrs. America, serie TV in Italia trasmessa da TIM Vision: ecco tutto quello che c’è da sapere.

Mrs. America è stata una delle grandi protagoniste agli Emmy Awards 2020: ha ricevuto sei nomination (tra cui quella per la Miglior Miniserie, premio vinto però da Watchmen) e ne ha vinto uno. A ricevere l’ambito riconoscimento è stata Uzo Aduba, che si è aggiudicata il premio per la Migliore attrice non protagonista in una miniserie o film TV. Oltre che negli Stati Uniti, Mrs. America sta avendo un buon successo anche in Italia, dove dall’8 ottobre 2020 è trasmessa da TIM Vision: dalla trama al cast, vediamo ora tutto quello che c’è da sapere su questa serie TV.

Mrs. America: la trama della serie TV

Mrs. America è ambientata negli Stati Uniti dei primi anni ’70, nel pieno di una lotta per l’uguaglianza di genere tra uomini e donne. Gloria Steinman, Shirley Chisholm, Betty Friedan, Bella Abzug e Jill Ruckelshaus sono alcune figure storiche del movimento femminista, impegnate in prima line per far approvare dal 28 degli stati dell’unione l’ERA (Equal Rights Amendment).

Cate Blanchett

Oltre che con una serie di pregiudizi, il gruppo di donne si deve scontrare anche con Phyllis Schlafly, una repubblicana conservatrice che riunisce un numeroso gruppo di casalinghe che non hanno intenzionato di essere equiparate agli uomini.

Mrs. America: il cast della serie TV

Uno dei punti di forza di Mrs. America è certamente lo straordinario cast: oltre alla già citata Uzo Aduba, premiata con l’Emmy per la sua interpretazione di Shirley Chisholm, tra le protagoniste principali troviamo Cate Blanchett.

L’attrice due volte Premio Oscar, per The Aviator e Blue Jasmine, impersona Phyllis Schlafly, figura di prima piano della politica americana celebre soprattutto per la sua strenua opposizione al femminismo.

Nel cast di Mrs. America troviamo poi anche altre grandi star di Hollywood come Rose Byrne, Elizabeth Banks e Sarah Paulson. Completano il cast della serie TV Kayli Carter, Ari Graynor, Melanie Lynskey, Margo Martindale, John Slattery, Tracey Ullman e Jeanne Trippehorn.