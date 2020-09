Diletta Leotta ha pubblicato il suo primo libro: Scegli di sorridere. La conduttrice ha parlato degli haters, dei paparazzi e della sua vita privata.

È considerata – a ragion veduta – una delle donne più belle del panorama televisivo italiano. Stiamo parlando di Diletta Leotta, conduttrice di professione, che nonostante il gossip ruoti intorno a lei e alla sua vita sentimentale, ha sempre cercato di non parlarne. Adesso ha deciso di mettere nero su bianco tutte le sue esperienze, svelando un altro tassello della sua persona attraverso il libro “Scegli di sorridere”.

Scegli di sorridere: il libro di Diletta Leotta

Se da un lato c’è chi l’ha sempre osannata, dall’altro la Leotta ha sempre attirato su di sé le invidie degli haters. Sui social, in particolar modo su Instagram, dove la conduttrice di Dazn, è stata spesso bersaglio di commenti offensivi non solo sul suo fisico – impeccabile – ma anche sulla sua persona.

Fino a questo momento, inoltre, la Leotta ha sempre deciso di tacere e di non parlare, evitando di rispondere a qualsiasi forma di provocazione. Fino a quando non ha deciso di rivelare, qualcosa in più, nel suo libro parlando non solo degli haters ma anche della violazione della sua privacy e dell’insistenza dei paparazzi.

Diletta Leotta DAZN

Diletta Leotta: “Imparare a restare in silenzio”

Uscito in tutte le librerie – lo scorso 23 settembre – il primo libro di Diletta Leotta, dal titolo Scegli di sorridere, la conduttrice ha deciso di mettere nero su bianco le sue esperienze e soprattutto i suoi pensieri.

“Quando senti dire o leggi parecchie cose sul tuo conto, all’inizio ti innervosisci. Resti male per le critiche, ti arrabbi per tutte le bugie e illazioni gratuite. La prima reazione è rispondere a qualunque cosa, magari anche alzando i toni, per dare la tua versione dei fatti. Poi capisci che non ha senso, impari a restare in silenzio e ad aspettare con pazienza che passi”.