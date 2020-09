Dall’abbigliamento alle scelte: ecco quando le donne non devono giustificarsi per ciò che fanno e che pensano.

Le donne sbagliano? Eccome se sbagliano, ma negli anni si è sviluppata l’erronea convinzione che pensiamo di avere sempre ragione e quindi non chiediamo mai scusa. Niente di più inesatto, anzi. Si è visto come, molto spesso, le donne chiedono scusa più volte rispetto al necessario, anche quando non sarebbe necessario farlo.

Perché le donne chiedono scusa?

Secondo il buon costume non sarebbe decoroso, per una donna, alzare la voce. Quando ci arrabbiamo e il tono della nostra voce si alza, infatti, veniamo subito invitata ad abbassarla ed etichettate come delle isteriche. In caso contrario, invece, se ad alzare la voce è un uomo il tutto viene visto in un’altra chiave, in modo diverso, come se a loro fosse concesso per una qualche legge non ben definita.

Le donne chiedono scusa quando dicono no? Molto spesso accade. Il motivo? È presto detto. Quando diciamo no il rischio di essere etichettate come pesanti è dietro l’angolo. Per questo motivo molte donne, soprattutto con gli uomini, cercano di usare la psicologia inversa.

Questo ci porta non solo a dire no ma a giustificare anche quella nostra risposta cercando, nel migliore dei modi, di rendere il tutto più edulcorato. Che questo faccia perdere l’efficacia del No che abbiamo deciso di dare? Molto probabile.

Dalle scelte al modo di comportarsi: quando le donne non devono chiedere scusa

Per una donna è molto semplice essere etichettata. Spesso accade per come parla, per come si muove e anche per quello che decide di indossare. Questo, negli anni, ci ha messo in una posizione di difesa che ha cominciato a farci chiedere scusa per qualsiasi cosa, anche quando non è necessario.

Ad esempio chiediamo scusa quando decidiamo di dire si a un qualcosa, oltre che come visto quando diciamo no. Ma non è tutto. Spesso temendo il giudizio degli altri cerchiamo anche di modificare il nostro abbigliamento, cercando di esporci il meno possibile per non sottostare al giudizio altrui.

Un altro motivo per cui le donne chiedono spesso scusa – e non dovrebbero – è per le loro scelte. Accade, più volte di quanto possiamo immaginare, che noi donne ci sentiamo sotto gli occhi attenti delle persone che ci possono giudicare perché siamo o troppo libertine o troppo sulle nostre. Il consiglio, in questi casi, è uno solo: fare ciò che ci fa stare bene.