Il mondo del cinema piange la morte di Helmut Berger, noto attore che era stato star degli anni ’60 e ’70. Un pesante lutto che colpisce il settore dello spettacolo. L’uomo era stato compagno di vita di Luchino Visconti.

L’attore austriaco Helmut Berger è morto a Salisburgo all’età di 78 anni. Noto per i ruoli in diversi film di Luchino Visconti, è stata una delle grandi star del cinema europeo degli anni ’60 e ’70.

Berger fu diretto da Luchino Visconti nel 1967 per “La strega” nell’episodio “La strega bruciata viva. Il successo però era arrivato solo due anni più tardi con ‘La caduta degli dei’. Per quel film, l’attore aveva ricevuto la nomination al Golden Globe come miglior attore giovane.

In carriera fu definito “l’uomo più bello del mondo” ma anche “il diavolo dal viso d’angelo”.

Dopo la morte di Luchino Visconti, nel 1976, Berger deve affrontare un brutto periodo di depressione che lo obbliga a stare fuori dal giro.

Rischia la vita in diverse circostanze per eccesso di stupefacenti ma poi vede la luce in fondo al tunnel quando nel 1980 riesce a farsi scritturare per lo sceneggiato televisivo Fantômas dall’amico Claude Chabrol.

Torna protagonista nel ruolo di Egidio nello sceneggiato tv de ‘I Promessi Sposi’ e successivamente nel 1990 Francis Ford Coppola lo scrittura per Il Padrino III, affidandogli il ruolo di Frederick Keinszig. Nel 1992 un video scandalo con Madonna lo fece tornare alla cronaca.

