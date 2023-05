Lottava con una malattia da tempo e a soli 35 anni è morta lasciando tutti senza parole. Pesante lutto nel mondo dello spettacolo.

Un terribile lutto ha colpito in queste ore il mondo della danza e della tv ed in generale quello dello spettacolo. A 35 anni, la nota danzatrice Maria Miceli è morta a seguito di una brutta malattia contro cui lottava da tempo. In tanti ricordano la ragazza per la sua partecipazione a Camera Café, indimenticabile sitcom targata Mediaset, o per essere stata la protagonista del videoclip de Il Volo per la canzone ‘Grande amore’.

Lutto nello spettacolo: morta Maria Miceli

Come anticipato, Maria Miceli è morta all’età di 35 anni La notizia si è sparsa in queste ore con i funerali che sarebbero avvenuti già sabato 13 maggio nella chiesa di Manerbio, dove da anni viveva.

Dalle informazioni raccolte, la donna si è spenta a seguito di una malattia contro cui stava lottando da qualche anno. La Miceli lascia la madre Annarita e il padre Raffaele, oltre a cinque fratelli: Teresa, Alelign, Maddalena, Selam e Andualem.

Amante della danza, il lutto colpisce profondamente tutto il mondo dello spettacolo. La dedizione al lavoro e il suo talento le avevano permesso di prendere parte a numerosi spettacoli in giro per l’Italia oltre che apparire anche in telvisione in vari corpi di ballo.

Oltre a Camera Café e alla partecipazione al videoclup de Il Volo ‘Grande Amore’, infatti, ricordiamo la ballerina per diverse apparizioni in numerosi programmi in Rai, Mediaset e anche su Sky.

Di seguito anche un vecchio post Instagram della donna:

