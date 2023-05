Si è concluso l’Eurovision 2023, l’evento musicale che mette in gara tanti artisti da vari Paesi. Chi ha vinto e la classifica finale.

La finale dell’Eurovision 2023 ha soddisfatto le attese e ha visto uno spettacolo bellissimo andare in scena a Liverpool, sede dell’evento. A trionfare, alla fine, è stata la Svezia con Loreen. Molto bene anche l’Italia con Marco Mengoni che ha vinto il premio per la migliore composizione. Andiamo a vedere la classifica completa e come è andata.

Eurovision 2023: la vittoria di Loreen e la classifica

Eurovision 2023

Grande spettacolo, come detto, sul palco della Liverpool Arena, nella patria dei Beatles e della musica. A spuntarla alla finale dell’Eurovision 2023, come detto, è stata la Svezia grazie all’esibizione di Loreen.

I voti delle giurie di qualità hanno premiato Svezia, Israele e Italia, rispettivamente con 340, 177 e 176 punti.

Il podio finale, però, è stato differente con la Finlandia con Käärijä che ha intonato Cha Cha Cha al secondo posto a Israele, con Noa Kirel che ha convinto con Unicorn.

Quarto posto per l’Italia e Marco Mengoni con la sua Due Vite.

Questa la classifica finale:

Svezia | Loreen – Tattoo Finlandia | Käärijä – Cha Cha Cha Israele | Noa Kirel – Unicorn Italia: Marco Mengoni – Due Vite Norvegia | Alessandra – Queen of Kings Ucraina: TVORCHI – Heart of Steel Belgio | Gustaph – Because Of You Estonia | Alika – Bridges Australia | Voyager – Promise Repubblica Ceca | Vesna – My Sister’s Crown Lituania | Monika Linkytė – Stay Cipro | Andrew Lambrou – Break A Broken Heart Croazia | Let 3 – Mama ŠČ! Armenia | Brunette – Future Lover Austria | Teya & Salena – Who The Hell Is Edgar? Francia: La Zarra – Évidemment Spagna: Blanca Paloma – Eaea Moldavia | Pasha Parfeni – Soarele şi Luna Polonia | Blanka – Solo Svizzera | Remo Forrer – Watergun Slovenia | Joker Out – Carpe Diem Albania | Albina & Familja Kelmendi – DujeArmenia Portogallo | Mimicat – Ai Coração Serbia | Luke Black – Samo Mi Se Spava Regno Unito: Mae Muller – I Wrote A Song Germania: Lord of the Lost – Blood & Glitter

Di seguito anche alcuni post Instagram dell’evento con le immagini di chi ha vinto:

Riproduzione riservata © 2023 - DG