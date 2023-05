Prime settimane da mamma per Vittoria Deganello che si è confrontata con i fan per alcune problematiche degli ultimi giorni.

Ultimi giorni complicati per Vittoria Deganello che sta godendo degli alti e dei bassi dell’essere diventata mamma della piccola Ginevra. L’influencer ha raccontato ai fan di non vivere delle ore facili sia per quanto riguarda le notti che in generale alcuni problemi post gravidanza anche a livello fisico.

Vittoria Deganello, i capelli che cadono e l’aiuto dai fan

Parlando nelle sue stories su Instagram, la Deganello ha spiegato: “Comunque sto iniziando a perdere i capelli. Mi era stato detto che durante la gravidanza sarebbero stati bellissimi e durante l’allattamento li avrei persi e, infatti, così sta accadendo”.

Insomma, un problema non da poco per la bella Vittoria che ha chiesto consigli ai suoi seguaci: “Avete per caso una soluzione? Sapete cosa posso fare?”.

Nelle stories più recenti, invece, la donna ha anche affrontato altre tematiche: “Sto usando il phone per farla stare tranquilla. Come suono bianco. Ma chiaramente non posso tenerlo acceso sempre. Quando sta vicina a me lei è serena e dorme. Il problema è che la notte non posso tenerla sopra di me o accanto. La verità è che ho troppa paura di farla dormire con me”.

Insomma, le prime settimane da mamma non sono, per ora, una passeggiata, ma sicuramente la Deganello se la caverà, magari anche grazie ai consigli delle sue fan.

