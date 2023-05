C’era grande apprensione per le condizioni di salute di Loredana Bertè. In queste ore la donna ha dato gli ultimi aggiornamenti.

Come sta Loredana Bertè? Nelle ultime settimane c’era stata grande apprensione dopo la notizia dell’intervento d’urgenza e l’annullamento del tour. Ora, per fortuna, iniziano ad arrivare i primi segnali positivi. A darli la stessa cantante che è riapparsa a tutti gli effetti sui social con un videomessaggio.

Loredana Bertè: il videomessaggio

Se già nei giorni scorsi, tramite un altro post Instagram c’erano stati degli aggiornamenti che facevano capire come la Bertè stesse meglio, adesso la buona notizia è decisamente confermata.

Come detto, è stata la stessa cantante a mostrarsi in un videomessaggio: “Ciao, sono Loredana, sono al San Raffaele, sono appena uscita dalla visita di controllo. Il chirurgo mi ha detto che finalmente posso iniziare la terapia riabilitativa”, ha detto.

Una riabilitazione che le servirà anche per riprendere gli impegni di lavoro: “Iniziare la terapia è una cosa fondamentale per poter fare tour. Vi aspetto a luglio in tutta Italia. Vi prego, venite tutti, vi aspetto. Ciao”.

Appuntamento, quindi, a questa estate con la cantante che vuole farsi trovare pronta per i suoi fan che anche sotto al post in questione le hanno subito fatto sentire grande affetto con tantissimi messaggi di pronta guarigione.

A questo punto non vediamo l’ora di vederla tornare grintosa e sorridente come la conosciamo.

Di seguito anche il videmessaggio della cantante condiviso in un post Instagram con i tanti messaggi ricevuti dai fan:

