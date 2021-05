La nuova collaborazione tra WWF e Calzedonia mira a ripulire le spiagge del Mediterraneo dai rifiuti per preservare flora e fauna del nostro mare.

570mila tonnellate di plastica finiscono ogni anno nel Mar Mediterraneo. Per ogni chilometro di litorale, si accumulano oltre 5 kg di rifiuti plastici ogni giorno. È ora di dire basta. Per salvaguardare oltre 70 spiagge italiane, WWF e Calzedonia danno il via ad un nuovo impegno: Missione Spiagge Pulite. L’obiettivo è ripulire almeno un milione e mezzo di metri quadrati delle nostre spiagge dalla plastica e dai rifiuti abbandonati.

Missione spiagge pulite nell’estate 2021: il nuovo impegno di WWF e Calzedonia

L’iniziativa di WWF in collaborazione con Calzedonia parte a fine maggio e accompagnerà per tutta l’estate la Campagna GenerAzioneMare del WWF, nata per difendere il Capitale Blu che sarà lanciata l’8 giugno, in occasione della Giornata Mondiale degli Oceani.

Ragazzi raccolgono rifiuti e plastica sulla spiaggia

Lo scopo finale sarà quello di ripulire numerose spiagge italiane dai chili di rifiuti che vi si accumulano ogni giorno, dannosi per gli animali, le piante e, ovviamente, anche per gli esseri umani. Un impegno e un dovere per salvaguardare i meravigliosi ambienti marini del Mediterraneo.

Il progetto mira a sensibilizzare l’opinione pubblica su un tema più che mai attuale, dando vita ad eventi speciali e collaborativi in tutt’Italia. Saranno al lavoro volontari WWF e dipendenti Calzedonia, insieme a chiunque desideri partecipare per contribuire alla costruzione di un futuro più sostenibile e libero dalla plastica.

L’ultimo impegno di Calzedonia, brand specialista di legwear e beachwar da oltre 50 anni, è quello di iniziare a proporre soluzioni più green anche per i propri prodotti. L’ultima capsule collection di swimwear, infatti, ha introdotto un nuovo filato ricavato dal riciclo di bottiglie di plastica PET, per promuovere una maggiore sostenibilità anche nei processi produttivi.

Missione spiagge pulite, come partecipare

Vorresti dare una mano anche tu a ripulire la tua spiaggia del cuore? WWF e Calzedonia organizzano eventi speciali in oltre 70 spiagge italiane, consultabili sul sito ufficiale dell’iniziativa.

Ognuno potrà fare la differenza partecipando a giornate di raccolta rifiuti sulle spiagge (ma anche aree naturali o fluviali più distanti dal mare) o di pulizia dei fondali marini.

Il tutto sarà accompagnato da un kit per la pulizia offerto da Calzedonia, con maglietta, zainetto, guanti e cappellino brandizzati WWF x Calzedonia.

Chi sono i vip che partecipano all’iniziativa

Il 27 maggio si è tenuto presso l’Oasi WWF di Trieste Miramare il primo evento della stagione. Ospiti d’eccezione le influencer Paola Turani, Beatrice Valli e Giulia Valentina, tutte in prima linea per ripulire la splendida spiaggia triestina.