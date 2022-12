Miss Italia 2022 non trova spazio in televisione e questa edizione verrà trasmessa in diretta streaming: Salvo Sottile scelto come conduttore.

La Rai ha preferito abbandonare lo show di Miss Italia, che per anni è stata una delle trasmissioni simbolo della tv di Stato. “Avevamo in progetto di fare la finale di Miss Italia all’interno di un contenitore tv per famiglie sotto le feste di Natale, sulla Rai anche se non su Rai1 sarebbe stata una buona occasione sia per Miss Italia che per la Rai, tra l’altro a costo zero quindi senza utilizzare i soldi del canone – aveva spiegato Patrizia Mirigliani – . Questa possibilità sulla Rai alla fine è stata negata, pare perché i valori del concorso non sono più in linea con i valori di oggi… Ma solo l’Italia ha questo preconcetto, che è segno di ignoranza”.

Miss Italia sbarca sui social

Dopo il no della Rai, sembrava che il concorso di Miss Italia potesse essere ospitato su altre reti televisive ma, alla fine, si è optato per una diretta streaming.

Uno scenario nuovo per la storica manifestazione di cui Patrizia Mirigliani continua ad essere fiera ed orgogliosa.

“È uno scenario, quello del 21 dicembre, di grande suggestione. È la finale di un‘edizione che ci vede a testa alta – ha commentato la patron – . Per il terzo anno consecutivo riusciamo a eleggere Miss Italia, senza mai fermarci, nonostante le difficoltà degli anni del Covid e delle varie vicissitudini che affliggono la nostra società. Le mie Miss stanno ancora una volta rappresentando la Bellezza dei Valori, claim di questa 83esima edizione di Miss Italia”.

A condurre la serata sarà Salvo Sottile, e chiunque vorrà seguire l’elezione di Miss Italia 2022 potrà farlo sui canali digitali del concorso, sul sito web, ma anche sui social.

Riproduzione riservata © 2022 - DG