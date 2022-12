Ecco le location di Se mi lasci ti sposo, film Rai che fa parte del ciclo di commedie romantiche Purché finisca bene.

La serie Purché finisca bene è molto apprezzata dal pubblico di Rai 1 e le sue commedie romantiche, ogni volta che vengono trasmesse, sono sempre molto viste. Tra i film della serie c’è anche Se mi lasci ti sposo. I protagonisti sono Giulia e Marco, una coppia di trentenni in crisi ma che resta insieme trascinandosi in una monotona routine quotidiana. Ma il motivo principale che li tiene legati è che non hanno i soldi per sperarsi, ecco allora che decidono di fingere un nuovo matrimonio, in una chiesa sconsacrata, per racimolare dai regali i soldi per la separazione. Vediamo ora quali sono le location del film.

Purché finisca bene – Se mi lasci ti sposo: le location del film

E’ il Friuli Venezia Giulia la regione che ha ospitato le riprese di Purché finisca bene – Se mi lasci ti sposo. La location principale è la caratteristica città di Palmanova, città fortezza a forma di stella a nove punte che fa da sfondo alla storia.

Alessio Vassallo

“Una forma geometrica inusuale che fa da sfondo a una storia altrettanto insolita” ha spiegato il regista del film, Matteo Oleotto. Le riprese di Se mi lasci ti sposo non sono state effettuate esclusivamente a Palmanova ma anche a Gorizia.

Purché finisca bene – Se mi lasci ti sposo: il cast del film

I due protagonisti principali di Purché finisca bene – Se mi lasci ti sposo, Giulia e Marco, sono interpretati rispettivamente da Sara Lazzaro e da Marco Vassallo.

“Con Sara Lazzaro che ho rincontrato con immenso piacere a distanza di pochi mesi dal fine riprese di Volevo fare la rockstar, abbiamo lavorato a cercare la dolcezza dietro il rigore di Giulia. Con Alessio Vassallo, con il quale non avevo mai lavorato prima, abbiamo tratteggiato un Marco indolente ma pieno di guizzi di immaginazione” ha spiegato sempre Matteo Oleotto.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG