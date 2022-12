Ecco quali sono e dove sono i locali dei Colli Bolognesi protagonisti della sfida nella puntata dell’ottava edizione di 4 Ristoranti.

“Ma quanto è bello andare in giro, per i colli bolognesi” cantava Cesare Cremonini con i suoi Lunapop in 50 Special. Quanto sia bello girare per quei luoghi e quanto bene si mangi lo ha capito anche Alessandro Borghese che, proprio tra i ristoranti dei colli bolognesi, ha fatto da giudice nella sesta puntata dell’ottava stagione di 4 Ristoranti: la puntata è andata in onda in anteprima domenica 11 dicembre su Sky Uno e poi in chiaro su TV8. Vediamo allora quali sono i locali in gara dei colli bolognesi in questa puntata del programma di Alessandro Borghese.

4 Ristoranti sui Colli Bolognesi: le location della puntata

Il primo ristorante in gara nella puntata di 4 Ristoranti sui Colli Bolognesi è l’Antica Hostaria della Rocca di Badolo. Si trova a Sasso Marconi e può vantare una vista davvero spettacolo sulla riserva naturale Cotrafforte Pliocenico. Il padrone di casa è Alex mentre lo chef è Gigione, che cucina piatti tipici della tradizione emiliana.

Alessandro Borghese

Il secondo locale in gara visitato da Alessandro Borghese è l’Agriturismo Ca’ Lunati che è gestito da Margherita, che all’interno dell’Agriturismo è nata e cresciuta: era infatti di proprietà dei nonni. Si trova nei pressi del Castello di Vignola e della Ghirlandina. La cucina è tradizionale e vengono utilizzati esclusivamente ingredienti autoprodotte.

Daniela è invece la proprietaria di Ca’ Shin, locale moderno che fa della rivisitazione dei piatti tradizionali emiliani (mescolati a quelli della tradizione lucana) il suo punto di forza. Si trova nel Parco Cavaioni.

L’ultimo locale in gara in questa puntata di 4 Ristoranti la Tramvia, ristorante di proprietà di Antonio cheti trova nel centro di Casalecchio di Reno, al suo interno c’è un giardino che i affaccia su Colle San Luca e sul Reno.

