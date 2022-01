James Cameron ci riporta nel fantastico mondo di Pandora con Avatar 2: dalla trama al cast, tutto sul film.

Uno dei film di maggiore successo del 2009 è stato Avatar: il film ha incassato ai botteghini di tutto il mondo quasi 3 miliardi di dollari, ha conquistato il pubblico e anche la critica, ha inoltre vinto numerosi premi tra cui 3 Oscar (Migliore fotografia, Migliore scenografia, Migliori effetti speciali). Anche per questo motivo c’è tanta attesa per il sequel, Avatar 2. Dalla trama al cast, passando per la data di uscita, vediamo tutto quello che c’è da sapere sul film.

Avatar 2: l’uscita nei cinema

Il regista James Cameron ha sempre avuto nella testa l’idea di far diventare Avatar una vera e propria saga cinematografica, senza limitarsi a un singolo film: nel 2020, in ritardo rispetto alle previsioni originali, le riprese del film sono finalmente iniziate.

Avatar

Ma quando esce Avatar 2? L’uscita della pellicola nelle sale cinematografiche è previsto per il 16 dicembre del 2022. A questo secondo capitolo della saga cinematografiche, secondo le intenzioni del regista, ne dovrebbe poi seguire anche altri.

Avatar 2: il cast e la trama del film

Per Avatar 2 il budget è di circa 250 milioni di dollari, un chiaro segnale di quanto sia importante e ambizioso questo progetto. La storia è ambientata a distanza di 13 anni dagli eventi del primo film: i protagonisti sono sempre Jake Sully e Neytiri che nel frattempo hanno formato una famiglia ma, a causa di una vecchia minaccia, sono costretti a lasciare la propria casa e a esplorare nuove regioni del pianeta Pandora.

A interpretare i due protagonisti principali sono, così come nel primo capitolo della saga, Sam Worthington e Zoe Saldana. Nel cast del film sono inoltre presenti Stephen Lang, Giovanni Ribisi, Joel David Moore e Dileep Rao.

