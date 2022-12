Prime indiscrezioni e ufficiosità in vista di Sanremo 2023: Amadeus ha svelato qualcosa in più sulla prossima edizione del Festival.

Dopo aver annunciato i big in gara per il Festival di Sanremo 2023, Amadeus, in occasione della presentazione di Sanremo Giovani di oggi, ha dato qualche informazione in più relativamente alla gara che inizierà il prossimo febbraio.

Amadeus e il Festival di Sanremo 2023

Amadeus

Tra le prime domande poste ad Amadeus, quella relativa alla presenza o meno del suo grande amico, nonché incredibile showman, Fiorello. “Fiorello ci sarà con le sue incursioni da Viva Radio2! E io farò di tutto per essere con lui, come cercherò di essere presente su tutto, su tutte le radio. In quella settimana so che devo essere presente dappertutto”, ha spiegato il presentatore senza sbilanciarsi troppo.

Su chi, invece, non ci sarà: “Lady Gaga e Britney Spears non ci saranno. Non ci sarà neanche nessuna co-conduttrice internazionale”.

In compenso “ci saranno alcuni ospiti stranieri, ma come ho sempre detto i miei super ospiti sono i cantanti in gara. Gli ospiti italiani saranno alcuni over 70 che appartengono alla storia della musica e che Sanremo deve omaggiare. Li voglio abbracciare e non ricordare: sono un patrimonio presente e li voglio portare sul palco”.

Il direttore artistico e conduttore di Sanremo si è concentrato anche sulla scelta tra i big di Anna Oxa: “Nel mio ruolo di direttore artistico ho la facoltà di invitare gli artisti in gara. E da questo punto divista l’azienda non ha posto nessun problema o dubbio”, ha concluso il presentatore.

Un passaggio, d’obbligo sui Giovani tra i quali ci saranno 6 che andranno in gara con i big: “Ascoltando le canzoni era impossibile sceglierne solo tre, questa sera avremmo fatto un grande errore. Quando ho parlato con gli autori sono stati tutti favorevoli a cambiare il regolamento, hanno capito che c’è un materiale notevole”.

Di seguito, invece, il cast completo della finale di Sanremo Giovani:

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG