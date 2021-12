Riprese terminate nel dicembre 2021 per la fiction girata a Trieste: ecco le anticipazioni sulla trama e sul cast e le notizie sulla messa in onda.

L’attesa non è finita ma quasi, perché dopo il lungo stop dovuto al Covid fiction e serie tv sono pian piano tornate con le rispettive nuove stagioni e lo stesso accadrà con La Porta Rossa 3. Gli spettatori che hanno amato la serie girata a Trieste sono rimasti col fiato sospeso da quando, era il marzo 2019, è andata in onda l’ultima puntata della seconda stagione. Il personaggio di Leonardo Cagliostro, interpretato da Lino Guanciale, tornerà per l’ultima volta dato che come già fatto intendere dal cast quelli registrati tra settembre e dicembre 2021 sono stati gli ultimi episodi.

Covid-19: ecco le star che hanno (già) scritto il proprio testamento Scopri di più!

La Porta Rossa 3: quando inizia?

Le riprese della fiction si sono concluse a metà dicembre 2021: questo fa pensare che La Porta Rossa 3 su Rai 2 possa arrivare non prima dell’autunno del 2022, o comunque nella stagione televisiva 2022/2023.

LINO GUANCIALE

La Porta Rossa 3: il cast

Rivedremo sul piccolo schermo i personaggi che già hanno animato la fiction nelle due precedenti stagioni. Lino Guanciale nei panni di Cagliostro, Valentina Romani in quelli di Vanessa Rosic e Gabriella Pession in quelli di Anna Meyer. Ci saranno anche Carmine Recano, di nuovo nei panni di Federico, Daniela Scarlatti in quelli di Adele (la mamma di Vanessa) ed è stata confermata la presenza di Pierpaolo Spollon, Elena Radoncich, Gaetano Bruno. Tra le new entry Eugenio Krilov e Roberto Zibetti.

La Porta Rossa: la trama

Dove avevamo lasciato La Porta Rossa 3 e Lino Guanciale col suo Cagliostro? Il poliziotto ha finalmente scoperto la verità sul suo passato, sui suoi genitori ma anche sull’uomo che credeva suo amico. Non riesce però ad attraversare la porta e chissà che non sia perché c’è qualcosa in serbo per lui. La stagione infatti si concludeva anche con un’altra vicenda: la partenza di Vanessa in compagnia di Federico, un ragazzo che conosce il loro segreto ma che già si è rivelato essere interessato ad altro. Sarà Leonardo a correre in aiuto della ragazza?

Riproduzione riservata © 2021 - DG