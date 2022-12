Ecco dove vedere Avatar in streaming, il film diretto da James Cameron vincitore di tre Premi Oscar e campione di incassi al cinema.

Quando era uscito nelle sale cinematografiche, nel 2009, Avatar aveva in pochissimo tempo stracciato tutti i record di incassi ai botteghini salendo al primo posto nei film che hanno guadagnato di più nella storia (record consolidato nel 2021 grazie al fatto di essere tornato nei cinema in Cina). Una delle chiavi del grande successo avuto da questa pellicola fu il 3D (ma fu distribuita anche nella versione classica in 2D): quello diretto da James Cameron fu infatti il primo kolossal cinematografico a essere prodotto interamente con questa tecnologia, una novità che incuriosì gli spettatori di tutto il mondo anche se poi non ha avuto il successo sperato.

Dove vedere Avatar in streaming

A dicembre del 2022 è uscito Avatar 2, sempre diretto di James Cameron, se prima di vedere il secondo film volete fare un ripasso del primo e rivederlo o se non lo avete mai visto e volete recuperarlo, potete farlo grazie alle varie piattaforme on demand.

Avatar

Dove vedere Avatar in streaming? Il film è presente nel catalogo Disney +: se siete abbonati a questa piattaforma on demand potrete vederlo senza ulteriori costi aggiuntivi. In alternativa il film può essere visto anche su Amazon Prime TV e Apple TV ma al costo di 3,99 euro (oltre a quelli dell’abbonamento), su YouTube e su Google Play Film a 8,99 euro. Il film non è invece presente nel pur vasto e ricco catalogo di Netflix.

Ma è possibile vedere Avatar in streaming gratis? Purtroppo il film di James Cameron non è presente su nessuna piattaforma on demand legale che permette di fruire gratuitamente dei suoi contenuti, come per esempio RaiPlay, per vederlo è necessario sottoscrivere un abbonamento a una delle piattaforme precedentemente elencate.

