Momento di tenerezza e grande emozione in casa Mihajlovic dove la piccola Violante ha abbracciato e baciato il volto del nonno in un quadro.

La figura di Sinisa Mihajlovic difficilmente verrà dimenticata. Sia da parte degli appassionati di sport sia, soprattutto, nella sua famiglia. La conferma, non che ce ne fosse bisogno, in un video davvero dal forte contenuto emotivo condiviso sui social da sua moglie Arianna che vede protagonista la nipotina Violante, nata dall’amore tra Virginia, figlia del compianto ex allenatore, e del giocatore Alessandro Vogliacco. La bimba, infatti, ha abbracciato e baciato un quadro che ritraeva, appunto, il suo defunto nonno.

Mihajlovic, il video della nipotina è virale

Sinisa Mihajlovic

“Abbracciami più forte”. Questa la semplice frase, accompagnata da due cuori, uno all’inizio e uno alla fine, che recita Arianna Mihajlovic, moglie del compianto Sinisa, nella didascalia del suo filmato condiviso su Instagram nel quale la nipotina Violante è protagonista di una gesto davvero molto forte ed emozionante.

La bambina, figlia di Virginia Mihajlovic e di Alessandro Vogliacco, è stata ripresa mentre bacia e abbraccia il volto di nonno Sinisa disegnato in un quadro che lo vede indossare la sciarpa della Sampdoria, una delle squadre simbolo della carriera sportiva da giocatore e da allenatore dell’uomo.

La piccola, nonostante abbia avuto pochissimi momenti insieme a suo nonno, è evidentemente legata a lui, magari grazie ai racconti che i suoi genitori e tutta la sua famiglia le hanno fatto.

Il filmato è subito diventato virale sui social dove tantissime persone si sono unite in messaggi d’affetto non solo per il compianto ex allenatore serbo ma, ovviamente, anche per sua moglie Arianna che soffre terribilmente la mancanza della sua dolce metà.

Esattamente come la donna, anche i figli e tutto il resto della famiglia ha sofferto per il terribile lutto ma si sta facendo forza per andare oltre. Sinisa avrebbe voluto così.

Di seguito anche il post Instagram condiviso dalla signora Arianna: