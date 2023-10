Molto contestato e spesso in lotta con Tina Cipollari, un cavaliere del trono over di Uomini e Donne ha annunciato l’addio al programma.

Prima sembrava essere solo ironia, poi si è passati alle maniere forti con discussioni al limite della “rissa”. A Uomini e Donne, trono over, il volto di Elio Servo è stata senza dubbio tra i più discussione della recente attualità ma, a quanto pare, non lo sarà più. Il cavaliere, infatti, ha annunciato il suo addio al programma con un video virale pubblicato su TikTok.

Uomini e Donne, Elio Servo lascia il programma

Maria De Filippi

Protagonista di svariati litigi forti con la nota opinionista di Uomini e Donne, Tina Cipollari, Elio ha deciso di mettere un punto alla sua partecipazione alla trasmissione pomeridiana di Canale 5 condotta da Maria De Filippi.

A renderlo noto, in modo piuttosto singolare, lo stesso cavaliere del trono over che ha pubblica su TikTok un video già molto visto e commentato nel quale, con una serie di foto, annuncia appunto il suo addio al talk show.

“Un caro saluto a tutto”, ha esordito in una frase scritta nel filmato e che accompagna appunto alcune sue foto che scorrono nella clip. “Io lascio, senza aver trovato l’amore, è vero, lì non si trova. E allora basta così. Vado via, grazie a tutti”.

Parole che hanno generato grande discussione tra i fan del programma. In tanti, infatti, si sono schierati col signor Elio definendolo sempre “a modo”, e spesso “preso di mira per nessuna ragione”. Molti altri, però, va detto, hanno espresso il parere opposto: “Secondo me hanno fatto bene a mandarlo via”, “L’hanno mandato via non se ne va lui”, “Per me era finto elegante ma perfido sottile”.

Di seguito il post TikTok dell’uomo con annessi commenti dei seguaci piuttosto divisi sulla sua figura: