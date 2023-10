Il mondo dello spettacolo italiano piange l’attore Tommasino Accardo: la storica spalla di Fiorello aveva 84 anni.

Tommasino Accardo, attore di cinema e di teatro che aveva raggiunto la notorietà al fianco di Fiorello in Stasera Pago io, si è spento a 84 anni. Era nato a Gibellina in Sicilia e aveva cominciato a lavorare in piccoli ruoli nella pubblicità e nel cinema, con al suo attivo anche un’apparizione nel film comico “Mezzo destro e mezzo sinistro – due calciatori senza pallone”.

In queste ore in tanti tra fan, amici e colleghi lo stanno ricordando e omaggiando via social. Tra questi lo stesso Rosario Fiorello, che ha postato una foto che li ritrae insieme e ha scritto: “Ciao Tommasino”.

Tommasino Accardo è morto: il lutto

Il mondo dello spettacolo italiano piange Tommasino Accardo, attore e storica spalla di Rosario Fiorello in Stasera Pago io (show che gli aveva conferito la notorietà difronte al pubblico italiano). Al momento non sono note le cause della scomparsa dell’attore, che aveva 84 anni.

Accardo, nato in provincia di Trapani, viveva a Mentana (cittadina che si trova alle porte di Roma) Durante la sua carriera aveva recitato anche in alcuni film e aveva partecipato ad alcune serie tv (comprese 3 puntate di Boris nel 2008).

Non sono note informazioni sulla vita privata dell’attore e non è dato sapere se fosse sposato o se avesse avuto figli. In queste ore in tanti tra fan, amici e colleghi lo stanno ricordando e omaggiando attraverso i social.