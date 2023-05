In una serie di stories social, Michelle Hunziker ha raccontato alcuni dei momenti più imbarazzanti vissuti stilando una top 3.

Sempre molto attiva anche sui social, Michelle Hunziker ha dedicato alcuni momenti davvero curiosi ai suoi fan raccontando degli episodi molto imbarazzanti vissuti. La showgirl svizzera, mentre svolgeva le sue attività di beauty routine, ha svelato la top 3 delle sue “figure di me**a”.

Michelle Hunziker: “Volevo sprofondare”

Michelle Hunziker

La bella Michelle ha raccontato senza freni le “disavventure” vissute che l’hanno vista compiere diverse figuracce.

Si parte dal terzo gradino del podio: “La terza è quando tu sei nella situazione in cui arrivi e dici: ‘Ma ciao, ma che bello hai portato anche tua figlia’. E lui ti dice: ‘No è la mia fidanzata’. Molto bene, in quel momento come la fai la sbagli, non devi chiedere scusa, non devi dire niente, non devi dire che hai sbagliato perché sei nella cacchina”, ha svelato la Hunziker.

Medaglia d’argento per un altro episodio. “Secondo sul podio è quando decidi che devi essere molto gentile e dici ‘no ma che bello a quanti mesi sei?’. Risposta: ‘No a dire la verità non sono incinta’. Anche questa è una tragedia”.

Ma la medaglia d’oro va ad un incidente avuto a teatro: “Stavo facendo a teatro il musical bellissimo per famiglie ‘Tutti insieme appassionatamente’. Un giorno decido, prima dello spettacolo, di portarmi una lasagnetta leggera leggera al tonno che mi ero cucinata. Quanto era buona…”.

Peccato che proprio questa lasagnetta è stata motivo di una brutta figura: “Mangio la lasagnetta, inizia lo spettacolo, è il mio momento, esco e dovevo cantare: ‘La musica sa cosa vuole il cuooooore’. Sull’acuto mi è venuto un rutto. Ragazzi volevo morire. Potete immaginare, io volevo sprofondare dentro il palco, volevo non esistere, volevo non essere mai nata in quel momento. Poi ho fatto ancora una cosa peggiore. Dopo il rutto sul palco nel mio personaggio ho detto ‘scusate’. Risate e applausi”.

E non è finita qui, perché dopo le scuse è arrivato il rimprovero: “Alla fine dello spettacolo penso di non essere mai stata sgridata così tanto da un regista, da Saverio Marconi, numero uno, gli voglio un bene dell’anima. Quella sera mi disse: ‘Tu non devi uscire mai da un personaggio. Maria se rutta sulle montagne non chiede scusa a nessuno’. Non me la scorderò mai”.

Di seguito, invece, un recente post Instagram della conduttrice:

