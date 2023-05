Delusione per la giovane influencer Giulia Salemi che sperava di potersi scattare una foto con una nota star ma questa non ha voluto.

In Italia c’è chi farebbe follie per scattarsi una foto con lei. All’estero, invece, è Giulia Salemi che, in questa circostanza, è andata “a caccia” di un selfie con una nota star del cinema di Hollywood. Peccato che questa non si sia resa disponibile…

Giulia Salemi e il selfie negato: ecco da chi

Giulia Salemi

A raccontare la curiosa “disavventura” è stata la stessa Giulia su Twitter rispondendo ad un post di Andrea Dianetti. Il noto ex volto di Amici e noto attore e presentatore televisivo ha svelato di aver incontrato in un museo di Parigi Emma Watson: “Non dico quale perché ce l’ha chiesto come cortesia. Carinissima e disponibile. Non allego video per motivi di cui sopra”.

Da qui, la replica della Salemi che ha svelato di aver ricevuto trattamento diverso da un’altra stella, precisamente da Megan Fox. “Io ho incontrato prima Megan Fox qua in aeroporto a Miami ai controlli. Le ho chiesto un selfie e ha detto no secca. L’esatto opposto”.

Inevitabile che tra le varie risposte nella conversazione, diversi utenti ironizzassero sull’accaduto chiamando in causa appunto Giulia ma anche Andrea e il suo racconto. Una delusione, quella di Giulia che, siamo sicuri, svanirà presto. Magari quando sarà un suo fan ad incontrarla e chiederle una foto.

Di seguito anche il post Twitter con l’intera discussione e i racconti dei due diretti interessati e le reazioni:

Io ho incontrato prim Megan Fox qua in aeroporto a Miami ai controlli le ho chiesto un selfie e ha detto no secca l’esatto opposto 😂 — Giulia Salemi (@GiuliaSalemi93) May 21, 2023

