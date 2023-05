Durante Viva Rai 2, Fiorello ha ironizzato sul suo futuro e in diretta tv gli è arrivato un messaggio… dai vertici dell’azienda.

Sono settimane di “lavori in corso” in casa Rai con i cambi ai vertici e le scelte anche per il futuro in tema conduttori e programmazione. Al netto dell’addio di Fabio Fazio, durante la puntata odierna di Viva Rai 2 con Fiorello, lo showman ha ironizzato sul suo “destino” e ha scoperto live se sarà confermato o meno…

Fiorello scopre in diretta se resta o va via dalla Rai

Fiorello

La gag sul futuro di Fiorello è partita da un commento dello showman riguardo allo sciopero dei lavoratori Rai previsto per il 26 maggio. In questo caso il conduttore ha stuzzicato il nuovo Amministratore Delegato Roberto Sergio con una frase: “Ma le manterrà le promesse? Roberto, o Sergio, le manterrai queste promesse? Se hai il coraggio, chiamami in diretta… Se non mi chiami è finita! Andiamo tutti a Discovery!”.

Il riferimento è chiaramente all’addio di Fabio Fazio insieme a Luciana Littizzetto sul Nove.

Quello che probabilmente Fiore non si sarebbe aspettato è di ricevere un messaggio proprio dell’AD in diretta tv. Infatti Roberto Sergio gli ha scritto e lui ha mostrato a tutti le sue parole: “Spiritosone. Sono un dipendente Rai. Non faccio promesse, prendo impegni e sono certo di poteri rispettare. E tu rimarrai in Rai con tutti noi”.

Insomma, il presentatore può stare tranquillo. Le nuove manovre in Rai non lo dovrebbero coinvolgere e la sua collaborazione con la rete continuerà.

Sui social la scenetta che è andata in scena è diventata subito virale con i fan del programma e quelli dello showman che sono rimasti assolutamente colpiti dal modo in cui è arrivata tale “conferma”.

Di seguito anche alcuni post su Twitter di telespettatori che hanno immortalato la scena:

Fiorello ironizza su Roberto Sergio, nuovo AD Rai, che gli risponde in diretta via WhatsApp: "Spiritosone, sono un dipendente Rai. Non faccio promesse, prendo impegni e sono certo di poterli rispettare. E tu rimarrai in Rai con tutti noi" #VivaRai2 pic.twitter.com/XwotG9P456 — Borraccino (@borraccino_) May 22, 2023

Il nuovo AD Rai, Roberto Sergio, sul Whatsapp di Fiorello: “Spiritosone, tu rimarrai in Rai con tutti noi” @Fiorello VivaRai2 @ViVaRai2Off pic.twitter.com/H3X5ZtcXZu — Laura❤️ (@lauraconlange) May 22, 2023

Riproduzione riservata © 2023 - DG