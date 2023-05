Confessioni su diversi argomenti da parte di Fabrizio Corona che ha ammesso di prendere diverse pastiglie al giorno per varie ragioni.

Intervenuto in questi giorni al podcast Gurulandia, Fabrizio Corona ha parlato come sempre senza filtri spiegando anche alcune delle sue abitudini davvero particolari. L’ex re dei paparazzi ha ammesso di fare uso di “100 pastiglie al giorno” per svariate ragioni…

Fabrizio Corona, il Cialis per dimagrire e le altre pastiglie

Fabrizio Corona

Sono stati diversi gli spunti dell’intervistal podcast ma uno in particolare sta diventando virale nelle ultime ore.

Corona ha raccontato: “Prendo 100 pillole al giorno. Faccio 3 massaggi a settimana, faccio le lampade”. Poi, incalzato dal conduttore: “Ma è vero che prendi 4 pasticche di Cialis al giorno?”, l’ex re dei paparazzi ha risposto portandosi la mano nelle tasche dei pantaloni e tirando fuori, in famore di telecamera, propri le pastiglie.

“Me l’ha dato l’urologo”, ha detto E poi ha aggiunto: “Innanzitutto è il miglior termogenico che c’è, ti fa dimagrire, bruciare grassi. Oggi mi sono mangiato un panino mentre venivo qui, integrale con la bresaola, ne prendi una e bruci i grassi”.

A domanda sulla morte: “Non hai paura di morire?”, lui ha risposto col sorriso e ironia: “Almeno muoio magro”.

Non mancano passaggi anche sulla sua intimità e le donne: “Ho avuto più di 5 mila donne. La prima volta che ho fatto l’amore avevo 13 anni. Metti dai 18 ai 50, sono 32 anni. 32 per 365 quanto fa?”.

Di seguito anche il video condiviso su Tik Tok da Gurulandia:

