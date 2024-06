Michelle Hunziker non trattiene le lacrime durante la puntata di Io Canto Family. L’emozione di fronte alle storie dei cantanti.

Michelle Hunziker è alle prese con la conduzione del nuovo programma, Io Canto Family, ma si sta rivelando più difficile di quanto si pensasse. Infatti, durante tutte le puntate del programma, i cantanti rivelano la loro storia, lasciando il segno nel cuore dei telespettatori, e non solo.

La conduttrice, infatti, ha rivelato di non riuscire a trattenere le lacrime davanti a queste emozionanti storie. Ma non è la sola.

Michelle Hunziker: “Cerco di trattenermi ma è impossibile”

Durante l’ultima puntata del programma, Michelle e i capisquadra, Zanicchi, Fausto Leali, Anna Tatangelo, Mietta, Cristina Scuccia e Benedetta Caretta, hanno ascoltato le toccanti storie dei concorrenti.

Anche i giudici, Al Bano, Orietta Berti, Claudio Amendola e Fabio Rovazzi, non rimangono indifferenti di fronte ai commoventi racconti.

Michelle Hunziker

Ma è durante una pausa e l’altra che Michelle si confessa, pubblicando alcuni video sulle sue storie Instagram.

“No va be, ma quanto si piange Laura? Cioè non si può, io cerco di trattenermi ma è impossibile… Io e Claudio Amendola siamo devastati, così come il pubblico che piange proprio. In questo programma empatizziamo con le storie che sono davvero di una bellezza incredibile. È bellissimo” racconta la conduttrice.

Michelle Hunziker: “Questo programma mi ricorda mio padre”

In un’intervista al settimanale Chi, Michelle Hunziker ha rivelato alcuni dettagli del programma Io Canto Family e ha raccontato la profonda emozione che prova nel condurlo.

Infatti, ogni puntata è ricca di emozioni che non lasciano indifferente la talentuosa showgirl.

“Questo programma mi ricorda mio padre e i nostri duetti. Musica e sentimenti sono il mio motore” aveva rivelato durante l’intervista.

Insomma, pare proprio che questa nuova esperienza porterà con sé una grande dose di emozioni, non solo per gli spettatori ma anche, e soprattutto, per la conduttrice televisiva.