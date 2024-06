Dopo l’ultima intervista di Beatrice Valli, l’influencer è finita nella bufera. La madre interviene per calmare le acque.

L’ultima intervista di Beatrice Valli non è stata gradita dal web, che è insorto creando una vera e propria bufera mediatica. Ospite del podcast Roulette Talk, l’influencer aveva raccontato di desiderare una maggiore notorietà, ma il commento che ha fatto infuriare il web riguarda la sua colf.

Ma vediamo che cosa ha detto e qual è stata la reazione del web.

Beatrice Valli: le dichiarazioni dell’influencer fanno scoppiare la polemica

Beatrice Valli, come le sue sorelle, è diventata famosa sia grazie ai social che grazie alla televisione. L’influencer, oggi legata a Marco Fantini e madre di quattro figli, si gode una vita di agiatezza e lussi.

Durante l’intervista al podcast Roulette Talk ha anche rivelato: “Ho una domestica che mi aiuta ma quando pulisce odio come lo fa perché sono super precisa e come pulisco io non pulisce nessuno. Come faccio da mangiare io non lo fa nessuno“.

Questa dichiarazione ha fatto insorgere il web, tanto da spingere la madre dell’influencer, Sandra Malavasi, a intervenire.

La madre di Beatrice Valli difende le figlie

La madre delle sorelle Valli, Sandra Malavasi, ha commentato l’accaduto su Instagram .

“Io sono la mamma e state veramente esagerando e dicendo delle cattiverie” commenta la madre di Beatrice Valli.

Il commento continua: “Non potete sapere nulla di loro e di quello che hanno fatto. Sono sempre state delle ragazze semplici e hanno sempre lavorato per avere qualcosa che io non potevo dargli“.

Infine, la Malavasi conclude: “Datevi una calmata perché non hanno offeso nessuno e non sono nate principesse. Non lo sono neanche oggi. Capite sempre quello che volete voi, basta con queste cattiverie. Sono la loro mamma e tutto questo mi fa veramente male“.

Intanto, alcune segnalazioni hanno rivelato che l’influencer Beatrice Valli avrebbe perso circa 100mila follower da quando è scoppiata la polemica.