Fedez manda una frecciatina sui social ma è mistero sul destinatario. Il rapper condivide il testo di una sua vecchia canzone.

Fedez scatenato contro i suoi “nemici” rivolge una misteriosa frecciatina, ma a chi è rivolta? Nelle scorse ore il rapper ha condiviso tra le sue storie Instagram parte del testo di un suo vecchio brano uscito nel 2010.

Il testo condiviso è una chiara frecciatina a qualcuno con cui deve aver litigato, ma di chi si tratterebbe? Scopriamo tutti i dettagli di quanto accaduto.

Fedez furioso: “Il male è come un boomerang”

“Sono in riva al fiume ad aspettare perché prima o poi lì vedrò il tuo cadavere passare. E le parole scivolano come sul vetro, il male è come un boomerang, prima o poi ti ritorna indietro” è la frase condivisa dal rapper nelle sue storie Instagram.

Il testo, preso da Spotify, appartiene al brano “Ti vorrei dire” dell’album “Penisola Che Non C’è” uscito nel 2010.

Fedez

Da quando ha pubblicato questa storia si cerca di capire a chi sono rivolte queste dure parole. C’è chi pensa siano riferite alla sua ex moglie Chiara Ferragni e chi, invece, sostiene che si tratti una frecciatina a qualche ex amico con cui Federico avrebbe litigato.

Fedez: frecciatine e revenge song

Venerdì scorso è uscito il nuovo brano del rapper, il primo dalla separazione da Chiara Ferragni.

Il singolo “Sexy Shop”, in collaborazione con Emis Killa, è diventata già un tormentone, ma di cosa parla?

La “revenge song”, come viene definita dai più, è un attacco rivolto all’entourage dell’ex moglie ma non solo. Infatti, rivela alcuni dettagli sulla rottura con Chiara Ferragni.

A proposito del testo della nuova canzone, il rapper aveva chiarito che non avrebbe attaccato l’ex moglie. Ha, infatti, dichiarato: “Non ho certo intenzione di buttare m**da sulla madre dei miei figli.Certo, lo stesso non vale per chi le è stata attorno. Su di loro non ho pietà e non ne avrò in futuro“.