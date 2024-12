“L’autoerotismo?”: la risposta bollente di Michelle Hunziker

Il tenersi in forma, il volersi bene in ogni modo e tanto altro. Michelle Hunziker si racconta a 360° su diversi temi, anche intimi…

Indubbiamente tra le showgirl più apprezzate del panorama della televisione italiana, e non solo, Michelle Hunziker ha fatto del suo modo di essere un’arma vincente amata da tutti. In questo senso, a margine di una intervista al magazine Sette, del Corriere della Sera, la conduttrice svizzera ha avuto modo di parlare di come ci si debba tenere in forma sotto ogni punto di vista.

Michelle Hunziker, i segreti e l’epigenetica

Durante l’intervista a Sette, Michelle Hunziker ha raccontato di come nel corso degli anni abbia maturato la consapevolezza e alimentato la sua passione su certi argomenti. In particolare il benessere fisico e mentale legato anche alla cura del proprio corpo.

Michelle Hunziker

In questo senso la bella Michelle ha spiegato che ha dato vita ad una community per parlare e dedicarsi proprio a questi argomenti: “Il mio era quello di riuscire a creare una community per prepararsi a vivere la vita a ogni età. Sentivo che era il mio give back. Non un brand, però, ma un life style perché lo star bene è un percorso a 360 gradi che dall’emotività passa (anche) agli ormoni, al fisico”.

La Hunziker ha dichiarato di essere molto attenta all’epigenetica: “Ho sempre creduto che le emozioni e lo stato d’animo, quindi la gioia, la rabbia, la tristezza, l’amore governano le nostre cellule, i nostri ormoni, il nostro fisico, la nostra pelle, i nostri capelli […]”. Da qui la volontà di “imparare a governare le proprie emozioni, fare un lavoro su sé stessi per essere i più sereni possibile e non soccombere a quei sentimenti, come la rabbia, che fa invecchiare”.

I benefici dell’autoerotismo

Tra i passaggi più “piccanti” dell’intervista, certamente quello legato all’autoerotismo, un vero e proprio tabù per certe persone, specie per le donne: “È dopamina, serotonina, ossitocina, endorfine tutti bellissimi ormoni (in natura) che oltre e regalare euforia e felicità danno bellezza alla pelle. Perché non esiste solo il piacere del cibo e se non si ha un partner dobbiamo saper gratificarci lo stesso”.

Michelle ha aggiunto: “Ma se la gente sapesse quanto fa bene gratificarsi e quanto fa bene al quadro ormonale e a tutto. È un grande tabù, nessuno ne parla, specie legato a noi donne che troppo spesso prese dallo stress, della quotidianità, dalle angosce ci chiudiamo, ci blocchiamo. E non va bene. Per non parlare dei pregiudizi sulla menopausa e la sessualità. Bisogna smetterla di vederla come una cosa ‘sconcia’, non lo è“.