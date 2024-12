“Dovrei denunciare…”: misterioso sfogo di Clizia Incorvaia

La nota influencer Clizia Incorvaia è apparsa visibilmente turbata via social con uno sfogo che non ha ancora trovato risposta.

Sulla neve con la famiglia e con alcuni amici, ma qualcosa è andato storto. Stiamo parlando dell’inizio delle vacanze “bianche” di Clizia Incorvaia che via social ha prima fatto vedere tutti i preparativi per una escusione sugli sci ma poi ha anche raccontato di aver vissuto dei momenti spiacevoli che avrebbe addirittura dovuto denunciare. Allo sfogo della nota influencer, però, ha poi fatto seguito il silenzio alimentato “il giallo”…

Lo sfogo di Clizia Incorvaia

Cosa è accaduto a Clizia Incorvaia in queste ore? Non lo sappiamo. Quello che appare certo è che la donna abbia subito un episodio spiacevole mentre si trovava sulla neve per la prima giornata della sue “bianche vacanze”.

Clizia Incorvaia

“Ciao ragazzi scusate se sono scomparsa, oggi è stata una giornata a dir poco difficile, molto complicata“, ha detto la donna dopo aver pubblicato inizialmente un post che la vedeva protagonista con la descrizione del suo outfit a cui avrebbe dovuto fare seguito un altro contenuto.

“Volevo condividere con voi il mio primo giorno di sci da fondo ma non è stato possibile. In questo momento non voglio parlarvi di questa giornata perché dovrei denunciare delle cose importanti, che in questo momento non mi va di fare, anche dal punto di vista energetico”, ha detto ancora Clizia visibilmente turbata e amareggiata.

I successivi contenuti social

Alle parole della donna, però, non ha fatto seguito, per ora, alcuna spiegazione. In questo senso il giallo su cosa potrebbe essere accaduto si è fatto ancora più fitto. Probabile, però, che la questione possa essere stata risolta o, per lo meno, essere stata meno grave del previsto.

Infatti, proprio in questi minuti, la stessa Incorvaia ha ripreso a pubblicare contenuti social della sua vacanza e il mood sembra essere tornato dei migliori.

Siamo sicuri che nelle prossime ore, la donna spiegherà quanto accaduto.