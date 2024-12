“Quanto mi danno al giorno al GF”: Mariavittoria svela il cachet

In un momento di confronto con gli altri concorrenti, Mariavittoria Minghetti ha svelato il suo cachet giornaliero al Grande Fratello.

Le dinamiche al Grande Fratello continuano ad essere piuttosto intricate. Coppie, presunte tali e non solo. A tornare di grande interesse è stato anche il tema cachet che è stato affrontato in modo non troppo discreto da alcune concorrenti. In modo particolare da Mariavittoria Minghetti che ha svelato a quanto ammonti il suo compenso giornaliero.

Mariavittoria Minghetti, il cachet al Grande Fratello

Parlando in un momento di relax con altre compagne di avventura del GF, Mariavittoria Minghetti ha rivelato a quanto ammonti il suo cachet per partecipare al reality condotto da Alfonso Signorini.

La ragazza stava parlando anche con Zeudi e ha mostrato un pizzico di insoddisfazione nel raccontare la sua “paga” giornaliera.

Rispondendo a Zeudi, Mariavittoria ha detto apertamente: “Non è come dici. A me pagano una miseria. Ma di chi parli? No te lo assicuro, posso assicurarti di no. Io piglio 80 Euro al giorno“, quelle che sono sembrate essere le sue parole dette inizialmente sottovoce e poi in modo più evidente.

Non solo. Alzandosi dal letto in cui si trovata, la Minghetti, con fare giocoso, ha aggiunto: “Lo devono sapere, devo dirlo. Carta canta, ma poi è la verità”.

Gli altri concorrenti

Il confronto con Zeudi era iniziato con quest’ultima che, appunto, stava spiegando come molti gieffini prendano più soldi di loro. “Pensa che qui dentro pagano molto di più persone che non hanno fatto nulla, piuttosto che gente che ha fatto tanto nell’ambito dello spettacolo. Sì, amo fidati”, sono state le sue parole che hanno portato poi la concorrente del Grande Fratello a dire la sua paga giornaliera. “Fidati, è così, te lo assicuro”.

Staremo a vedere se usciranno ulteriori dettagli sul cachet degli altri concorrenti o meno.