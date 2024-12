“È scomparso”: il retroscena di Stefano De Martino che lascia a bocca aperta

Non solo conduttore: Stefano De Martino sarebbe potuto essere protagonista sul grande schermo come attore. Il clamoroso retroscena.

Lo stiamo apprezzando sempre di più al timone di Affari Tuoi su Rai 1, ma Stefano De Martino ha indubbiamente prospettive di carriera e di crescita notevoli in chiave futura. Anche al cinema… Infatti, ha generato grande stupore il retroscena raccontato proprio dall’ex volto di Amici a Il Mattino che riguarda un importantissimo regista che lo avrebbe voluto per un suo film.

Stefano De Martino e la chiamata del regista

Parlando a Il Mattino, Stefano De Martino ha avuto modo di raccontarsi a 360° anche in occasione del suo spettacolo, in scena a Napoli, ‘Meglio stasera’ nel quale usa l’ironia per mascherare un mix perfetto tra talento e ambizione.

Tra i vari passaggi citati dal quotidiano, anche il curioso retroscena con uno dei registi più importanti: Paolo Sorrentino.

In questa ottica, De Martino ha raccontato: “Prima mi ha chiamato per il ruolo del boss, poi è scomparso”, le sue parole. Alla fine, a vestire i panni del boss Roberto Criscuolo, è stato l’attore Marlon Joubert, già nel cast di ‘È stata la mano di Dio’ del 2021.

Allo stesso tempo, va detto, per il buo Stefano non è stato un dramma, visto il momento magico in televisione con il successo di Affari Tuoi su Rai Uno e l’arrivo della nuova stagione di Stasera tutto è possibile.

Il rapporto con il pubblico

Proprio sul suo modo di approcciare al lavoro e al successo, De Martino ha aggiunto anche facendo riferimento al suo spettacolo a teatro: “Vengo dalla danza, nasco performer; come conduttore, sono veicolo del talento altrui; alzo la palla (o i pacchi), ma è un altro che schiaccia. La mia anima d’artista soffriva. In scena mi espongo. Sento il brivido del fallimento. Sbircio un pensiero sui volti degli spettatori: ‘Fammi vedere che sai fare’. E io faccio. E se il suo sguardo cambia, la soddisfazione vale mille share“.