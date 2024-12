Ilary Blasi sorprende: “Condividevo Totti con…”

Lunga e interessante intervista per Ilary Blasi a margine dell’uscita del secondo capitolo del suo docufilm. Le inedite dichiarazioni.

Nuove interessanti dichiarazioni da parte di Ilary Blasi nel corso di una intervista a Grazia. La conduttrice, che sta per tornare su Netflix con una serie sulla sua vita, ha scelto di parlare del matrimonio con l’ex calciatore, padre dei suoi tre figli, Francesco Totti, e non solo. La donna ha sorpreso sotto ogni punto di vista e ha risposto anche a chi sogna un ritorno di fiamma tra loro…

Ilary Blasi, la “condivisione” di Totti

Dopo aver parlato ai microfoni di Grazia della serie “Ilary”, in uscita dal prossimo 9 gennaio 2025, nella quale “racconto chi sono davvero. Non c’è un copione, mi sono divertita. Era un progetto che volevo fare già da tempo”, la bellissima Ilary Blasi ha avuto modo di soffermarsi anche sull’ex marito, Francesco Totti, senza farsi mancare l’occasione di pungere…

Francesco Totti e Ilary Blasi

La Blasi ha spiegato in merito al rapporto con l’ex giocatore: “Non sono mai stata gelosa. Ho sposato Francesco e ho sposato il capitano della Roma”, ha detto. Poi la frecciatina che riguarda anche la questione sentimentale e i tradimenti che avrebbe ricevuto: “L’ho sempre condiviso con tutti, ora ho scoperto anche in altri sensi…”, ha aggiunto.

E sul ritorno di fiamma…

Nel corso dell’intervista a Grazia non è mancato anche un passaggio su una speranza di moltissimi fan della Roma e non solo, che vorrebbero la bella Ilary e Francesco tornare insieme e riunire la propria famiglia.

In questo senso, la donna ha risposto in modo molto chiaro: “La trovo tenera come cosa, ma non è possibile. E neanche rispettoso nei confronti di chi ci sta accanto ora”, ha replicato con fermezza la showgirl facendo riferimento ai rispettivi compagni, Bastian Muller da una parte e Noemi Bocchi dall’altra.