Con un simpatico post su Instagram, il cantante e musicista di Oggi è un altro giorno ha annunciato di avere il Covid e di non poter partecipare a Sanremo 2022.

Memo Remigi sarà il primo assente a causa del Covid-19. Il cantante è risultato positivo e sfortunatamente non potrà recarsi al Festival. Al suo posto però a scelto Antonio Mezzancella per presenziare a Sanremo 2022, vincitore di Tale e quale show 2018.

L’annuncio su Instagram

Memo Remigi lo annuncia con la sua esuberanza e simpatia che è “covizzato”. Il cantante sta bene ma per sua delusione non potrà partecipare al Festival di Sanremo 2022, almeno per ora. Avvisa così i fan il musicista: “Non potevo farne a memo! Mi sono beccato il Covid! Un’altra delle tante cose positive che ho!! Sapessi com’è scemo sentirsi Covizzato a Sanremo!! Perché ci dovevo andare per tutta la settimana con Serena. Mannaggia!!”.

Al suo posto, almeno per il momento, si esibirà Antonio Mezzancella che Memo stima molto per la sua bravura. Il vincitore del talent ora fa parte dei coach del programma condotto da Carlo Conti, proprio per il suo incredibile talento. Ecco il post del cantante:

