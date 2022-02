Dopo l’incidente che gli ha inibito l’uso della mano, il cantante spiega come ha fatto a tornare al Festival nonostante le sue condizioni di salute.

In occasione di un’intervista a La Vita in diretta, Gianni Morandi parla del suo incidente con la mano e di come affronterà Sanremo 2022, nelle sue condizioni. Nell’incidente il cantante ha avuto gravi ustioni e ferite che gli hanno compromesso l’uso degli arti.

Le dichiarazioni di Gianni Morandi

Come riporta TvBlog, Gianni Morandi spiega la sua presenza al Festival di Sanremo: “Ho le tracce dell’incidente che ha avuto e che tante volte avete commentato. Stare qui è fantastico perché è come ricominciare un’altra volta. E’ come ripartire. L’emozione della gara, dell’esibizione è troppo forte. Il palcoscenico di Sanremo credo che sia uno dei più importanti al mondo. Ho portato, con me, una dottoressa che mi cura quotidianamente. La mano non può essere abbandonata. Quando sono caduto in quel fuoco ho passato un momento terribile. Qualche giorno dopo mi sono reso conto che mi ero salvato, che avevo salvato la pelle, la faccia. Qualcuno mi aveva guardato dal cielo. Ritengo di essere stato fortunato tutto sommato nella disgrazia. Se questo è un messaggio non bisogna abbattersi, bisogna crederci. Questo incidente mi ha portato, di fatto, a Sanremo.”

