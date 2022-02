Per il compleanno del marito Nicola, Mara Venier gli dedica un commovente post su Instagram, arrabbiata per la lontananza che li separa.

Dopo tanti anni di matrimonio, Mara Venier e il marito Nicola sono ancora innamorati come il primo giorno. Per il suo compleanno, la zia Mara ha dedicato un post all’amato compagno, disperata perché non può essere con lui a Santo Domingo per festeggiare.

Mara Venier dimostra tutto il suo amore per il marito Nicola Carraro, nel giorno in cui il produttore cinematografico spegne 80 candeline, un compleanno molto importante. I due, però, non sono insieme e la conduttrice di Domenica In gli dedica un messaggio commovente: “Amore mio grande, dopo 21 anni è la prima volta che non siamo assieme il giorno del tuo compleanno. Ho cercato di raggiungerti a Santo Domingo anche solo per un giorno ma tutto è complicato con questo Covid maledetto”

Ovviamente, gli auguri social non sostituiscono i veri festeggiamenti per la povera Mara Venier, che a causa di diverse restrizioni Covid non è riuscita a raggiungere Santo Domingo, dove lei e il marito Nicola hanno una casa di proprietà.

Nicola Carraro ha conquistato il suo cuore già in età adulta, dopo diverse delusioni d’amore, e per la Venier il mondo è cambiato, la sua vita è più bella con il suo amore accanto, come spesso dimostrano entrambi.

Riproduzione riservata © 2022 - DG