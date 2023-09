Meghan Markle e Trevor Engelson sono stati sposati dal 2011 al 2013 e i loro rapporti si sono interrotti in maniera alquanto burrascosa.

Secondo quanto riportato dalla stampa britannica da una fonte vicina a Trevor Engelson, Meghan Markle avrebbe fatto restituire la sua fede nuziale all’ex marito tramite posta raccomandata e i rapporti tra i due si sarebbero conclusi burrascosamente causando non poca sofferenza all’ex marito della duchessa.

Oggi Trevor Engelson avrebbe superato brillantemente la questione e, oltre ad aver trovato la felicità accanto Tracey Kurland (la dietista multimilionaria con cui è convolato a nozze nel 2019), ha una figlia per cui stravede. “Sta facendo ciò che ama, è lontano dal gossip, e probabilmente adesso ha più soldi della Markle. È la vendetta definitiva”, ha fatto sapere una fonte a lui vicina (stando a quanto riporta Vanity Fair).

Meghan Markle: la vendetta dell’ex marito Trevor Engelson

Mentre Meghan Markle è al centro del gossip a causa del suo travagliato rapporto con la famiglia Reale e per le sue presunte crisi con il Principe Harry, il suo ex marito Trevor Engelson avrebbe trovato la vera felicità e, secondo fonti a lui vicine, si tratterebbe della sua “vendetta definitiva” nei confronti dell’ex moglie che gli fece restituire per posta la loro fede nuziale.

Nel 2019 Engelson ha sposato la dietista Tracey Kurland (che ha ereditato dal padre la fortuna di 500 milioni di dollari) e con lei ha avuto una bambina, di cui è più innamorato che mai. Il produttore dunque oltre a fare il lavoro dei suoi sogni (potendo contare inoltre sulla disponibilità milionaria della moglie) sarebbe felice e realizzato anche dal punto di vista familiare. Meghan Markle come avrà preso la questione?