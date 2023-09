Emma Marrone ha dedicato un commovente post via social a suo padre Rosario, scomparso un anno fa dopo aver combattuto contro la leucemia.

Emma Marrone ha voluto dedicare un suo commovente post via social a suo padre Rosario, scomparso nella notte tra il 4 e il 5 settembre del 2022. La cantante e il genitore erano legatissimi e Emma non ha fatto segreto di aver impiegato mesi per elaborare il suo lutto. In queste ore, attraverso i social, ha dedicato un messaggio commovente al padre scrivendo:

“In questa voce che si spezza, in una punta di amarezza, in questa vita che non ti concede neanche un attimo di tenerezza. Ma tu sei nelle mie parole, nel silenzio del dolore, in questa casa mezza vuota che però ha sempre il tuo odore. Mi mancherai per sempre Ros .. E io ti amerò per sempre. Ciao Pa.”

Lei e la sua famiglia hanno cercato di vivere il lutto con estremo riserbo, e solo dopo la scomparsa del padre la cantante ha svelato che da oltre un anno suo padre stesse combattendo contro una grave forma di leucemia. Sui social in tanti tra fan, amici e colleghi si sono stretti attorno alla cantante con i loro messaggi di calore e di solidarietà e le hanno espresso la loro vicinanza difronte alla sua terribile perdita.