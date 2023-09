Laura Freddi, ex di Paolo Bonolis e grande amica di Sonia Bruganelli, ha rotto il silenzio sulla separazione tra i due.

Alcuni mesi fa Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis hanno colto tutti di sorpresa annunciando la loro separazione. Sulla questione è intervenuta la storica ex del conduttore, Laura Freddi, che ha instaurato uno splendido rapporto d’amicizia anche con l’ex moglie Sonia Bruganelli.

“Dopo tanti anni non me lo aspettavo perché pensavo che fossero veramente collaudati”, ha dichiarato a Elle, e ancora: “Quando hanno comunicato la separazione, sono stata inondata di chiamate da parte dei giornali, mi offrivano copertine e articoli per avere la mia opinione. Ho rifiutato tutto e ho subito chiamato Sonia dicendole: ‘Guarda che se esce qualcosa non sono le mie parole’ Lei mi ha tranquillizzato assicurandomi che entrambi erano molto sereni”.

Laura Freddi

Laura Freddi: il retroscena sull’addio di Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli

Per la prima volta Laura Freddi ha rotto il silenzio sull’addio tra il suo storico ex, Paolo Bonolis, e quella che è stata sua moglie per oltre 20 anni, Sonia Bruganelli. A detta della conduttrice i due avrebbero fatto di tutto per proteggere i figli e, nonostante la separazione, il loro rapporto continuerebbe a essere amichevole e speciale.

La stessa Sonia Bruganelli ha confessato di considerare l’ex marito come il suo migliore amico e i due sono rimasti a vivere l’uno di fianco all’altra nonostante conducano vite separate. Entrambi sono molto legati ai loro figli e in tanti, sui social, sono impazienti di sapere se ci saranno per loro altri sviluppi in futuro. Al momento i due continuano a mantenere il massimo riserbo e non è dato sapere se abbiano già dei nuovi partner.