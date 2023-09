Barbara D’Urso ha aggiornato i suoi fan dopo aver deciso di compiere un gesto inaspettato e superare una delle sue più grandi paure.

Dopo essersi sfogata a più riprese per i suoi rapporti di lavoro interrotti con Mediaset, Barbara D’Urso ha deciso di superare una delle sue più grandi paure e nelle ultime ore ha aggiornato i fan facendo sapere tramite stories di aver preso da sola un aereo e, per altro, per un viaggio alquanto lungo. Al momento la conduttrice non ha svelato ulteriori dettagli in merito alla vicenda, ma nelle sue stories ha dichiarato:

“Sto per fare un atto di coraggio: sto andando all’aeroporto, voi sapere il terrore che ho io per l’aereo… Ma c’è sempre un tempo per superare i propri limiti e dove vado? Vado verso una nuova e lunga avventura, forse ve lo dirò, ma a desso non posso”. E ancora: “Però vi amo, ho un po’ paura, ma la paura ferma il mondo e io voglio correre, correre”.

Barbara D’Urso: la fobia dell’aereo

Barbara D’urso si è mostrata mentre prendeva da sola un aereo, ma non ha ancora svelato il motivo del suo viaggio né la destinazione. In passato la conduttrice non ha mai fatto segreto di avere la fobia del volo, e a tal proposito ha detto: “Io parto in aereo da sola, da sola, tra l’altro per lungo tempo…”.

La conduttrice ha fatto sapere che sarebbe partita per questioni legati al lavoro, ma al momento sulla vicenda non è ha svelato ulteriori dettagli. Nei giorni scorsi la D’Urso è tornata a sfogarsi a seguito della fine dei suoi rapporti con Mediaset e in vista della nuova edizione di Pomeriggio Cinque che, quest’anno, sarà condotto da Myrta Merlino. In tanti sui social sono curiosi di sapere se la vicenda avrà ulteriori sviluppi e se la conduttrice tornerà a parlare della questione.