Barbara D’urso ha dedicato un lungo post a Pomeriggio Cinque, lo show a cui ha dedicato 15 anni della sua vita e da cui è stata allontanata.

Barbara D’Urso non è più la padrona di casa di Pomeriggio Cinque e, nelle ultime ore, lei stessa ha voluto lanciare una bordata a Mediaset sottolineando il suo rammarico perché (non per sua scelta) non ha potuto salutare il pubblico del programma.

“Ora le chiavi di quella casa sono state date a Myrta, alla quale va da parte mia un grande in bocca al lupo. Pomeriggio5 tornerà finalmente ad avere un grande studio con il pubblico presente dal vivo, che potrà anche interagire in diretta. Verrà aumentata la durata, mezz’ora in più partendo ben prima del competitor, e verrà garantita una collocazione in palinsesto più favorevole, con un ottimo traino, come si confà a un programma, ormai storico, ben rodato e di successo, com’è giusto che sia e come sarebbe stato giusto fare anche nelle stagioni precedenti. (…) L’unica cosa che mi dispiace, come sapete, è non aver potuto salutare il mio pubblico dopo 15 anni insieme. Ma so che avete compreso che non è dipeso da me. A presto!”, ha scritto nel suo post di sfogo la conduttrice.

Barbara D’Urso: lo sfogo su Pomeriggio Cinque

Barbara D’Urso ha svelato pubblicamente di essere stata allontanata da Mediaset in maniera inaspettata e senza alcun preavviso e, nelle ultime ore, ha dedicato un lungo post a Pomeriggio Cinque, programma di cui è stata indimenticabile padrona di casa per quasi 15 anni. La conduttrice ha anche svelato alcuni di quelli che saranno i cambiamenti presenti nella nuova edizione dello show, la cui conduzione è stata affidata alla collega Myrta Merlino.

Sui social intanto sono in molti a sostenere che la Merlino non sarà in grado di eguagliare la D’Urso come padrona di casa del programma tv, ma al momento sulla questione non è dato sapere di più e lei ha preferito non replicare. La nuova edizione del programma prenderà il via dal 4 settembre e i fan non vedono l’ora di sapere come se la caverà Myrta Merlino nelle vesti di nuova padrona di casa.