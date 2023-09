Secondo i rumor in circolazione Candelaria Solorzano potrebbe non essere più a Mercante in Fiera a causa di un video circolato in rete.

Stando a quanto riporta il Corriere della Sera un vero e proprio scandalo avrebbe travolto la modella Candelaria Solorzano che, dal prossimo 18 settembre, avrebbe dovuto vestire i panni della nuova Gatta Nera allo show con Pino Insegno, Mercante in Fiera.

Secondo Il Corriere un video circolato sui social mostrerebbe la modella in barca in compagnia di alcuni amici e mentre lei sembra essere intenta a confezionare uno spinello. La questione ha generato un putiferio e per questo a Viale Mazzini si starebbe pensando di sostuirla in extremis.

Candelaria Solorzano: polemica per il video circolato in rete

La modella Candelaria Solorzano sarà estromessa dal cast della nuova edizione di Mercante in Fiera? La sua partecipazione era data ormai per assodata ma, un video circolato nelle ultime ore in rete, avrebbe indotto i vertici Rai a rivedere la sua posizione. Al momento sulla questione non sono emerse conferme e la modella, attraverso i social, non ha rotto il silenzio in emerito alla vicenda.

Candelaria avrebbe dovuto vestire i panni che, nella passate edizioni dello show, erano indossati da Ainett Stephens. La modella quest’anno è balzata agli onori delle cronache per aver replicato a un’affermazione fatta dal conduttore Pino Insegno in merito alla sua età e lui stesso aveva annunciato in quell’occasione che sarebbe stata sostituita da una più giovane collega.