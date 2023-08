Il mese di settembre sarà ricco d’impegni per Chiara Ferragni, che ha deciso di svelare ai fan quali saranno i più importanti.

La vita di Chiara Ferragni è ricca d’impegni per quanto riguarda la moda, la famiglia e il lavoro da lei svolto all’interno della società da lei stessa fondata. Il mese di settembre sarà poi ricco d’eventi anche relativi alla sfera sentimentale: lei stessa ha infatti ricordato via social che il 1° settembre festeggerà il suo anniversario con il marito Fedez, mentre il 9 settembre sarà al matrimonio di sua sorella Francesca.

Chiara Ferragni

Chiara Ferragni: gli impegni di settembre

Il 14 settembre uscirà l’episodio speciale di The Ferragnez dedicato a Sanremo mentre, a fine mese, sarà impegnata con le Fashion Week di Milano e Parigi. Sulla questione emergeranno ulteriori particolari? I fan sono in trepidante attesa di saperne di più e non vedono l’ora di sapere quando Chiara Ferragni traslocherà nella sua nuova casa in compagnia della sua famiglia.