Belen Rodriguez ha postato sui social delle foto in cui è ritratta con la sua presunta nuova fiamma e ha replicato contro i leoni da tastiera.

A sorpresa Belen Rodriguez ha condiviso sui social una serie di scatti in cui è ritratta con Elio Lorenzoni, sua presunta nuova fiamma, e ovviamente è stata travolta dalle critiche e dai commenti degli haters. Sui social c’è anche chi le ha scritto: “Sorella cara ti amo e ti stimo ma qua noi comuni mortali aspettiamo una delusione d’amore per perdere quei 100g e tu manco il tempo di piangere e già stai di nuovo in carrozza. Dea spiegaci come si fa!“. La showgirl ha replicato piccata scrivendo: “Taci se non vivi con me”.

Belen Rodriguez

Belen: la replica alle critiche

Attraverso i social Belen Rodriguez ha replicato furiosa contro chi l’ha presa di mira per gli ultimi scatti in cui è ritratta in compagnia di Elio Lorenzoni, l’imprenditore con cui si vocifera che avrebbe in atto una liaison.

La showgirl ha postato una serie di foto in cui lei e Lorenzoni sono ritratti al battesimo del figlio di Beatrice Marchetti e anche una risalente a 10 anni fa (segno che la conoscenza tra i due vada avanti da tempo). “Scatenatevi”, ha scritto sarcastica nella didascalia all’immagine, prevedendo già quale avrebbe potuto essere il tenore dei commenti.