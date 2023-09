Giulia Salemi ha sfilato al Festival di Venezia con un abito che non ha mancato di attirare l’attenzione generale da parte dei fan.

Sensuale ed elegante, Giulia Salemi è approdata sul red carpet del Festival di Venezia con un abito firmato da Atelier Emé e alla cui ideazione lei stessa ha lavorato nei mesi scorsi per la speciale occasione. In tanti hanno lodato la bellezza dell’influencer e del fidanzato Pierpaolo ma sui social c’è anche chi non sembra aver apprezzato il vistoso mantello con cui era completato il look. “Sembri una meringa”, le ha scritto qualcuno tra i suoi haters sui social.

Giulia Salemi: l’abito indossato a Venezia 2023

Giulia Salemi è arrivata al Festival di Venezia 2023 più bella e radiosa che mai e sul red carpet ha sorriso ai fotografi e si è scambiata un bacio appassionato con il fidanzato Pierpaolo Pretelli (con cui, nell’ultimo anno, si vocifera che sia andata in atto più di una crisi).

L’influencer ha mostrato orgogliosa il suo abito di Atelier Emè, ma sui social come sempre c’è anche chi non ha mancato di criticare l’abito da lei scelto. In tanti hanno anche criticato la presenza dell’influencer al Festival di Venezia e, in molti, hanno sottolineato di non reputare la kermesse dedicata al cinema come un luogo adatto anche ai personaggi appartenenti al mondo “social”. Giulia Salemi al momento non ha replicato alle polemiche in circolazione e in tanti si chiedono se prima o poi lo farà.