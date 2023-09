Belen Rodriguez ha postato degli scatti in cui è ritratta con Elio Lorenzoni e, a seguire, ha annunciato il lancio della sua nuova collezione.

Attraverso I social Belen Rodriguez ha stupito I fan e attirato l’attenzione generale pubblicando una serie di scatti in cui è ritratta in compagnia della sua presunta nuova fiamma, ossia l’imprenditore bresciano Elio Lorenzoni. Poche ore più tardi la showgirl ha lanciato la nuova collezione di abiti della sua linea Hinnominate e in tanti hanno considerato il gesto di pubblicare le foto con l’imprenditore uno stratagemma studiato appositamente per ottenere visibilità in funzione della campagna pubblicitaria. Sarà vero?

Belen Rodriguez: le foto con Elio Lorenzoni e il lancio della nuova collezione

Da settimane si vocifera che Belen Rodriguez abbia in atto una nuova e presunta liaison con Elio Lorenzoni, imprenditore bresciano con cui farebbe coppia fissa e con cui, secondo i rumor in circolazione, avrebbe fatto “chiodo scaccia chiodo” all’indomani del suo terzo addio al marito, Stefano De Martino.

Stando a quanto rivelato da Roberto Alessi sulle pagine di Novella2000, Belen e Elio sarebbero amici di vecchia data e, al momento, non esistono foto che provino la presunta liaison tra i due. In tanti si chiedono se la showgirl confermerà o smentirà i rumor in circolazione e se finalmente svelerà come siano andate le cose tra lei e l’ex marito, padre di suo figlio Santiago, con cui sembrava aver finalmente trovato la serenità. Sulla vicenda emergeranno ulteriori particolari?