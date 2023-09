Riccardo Guarnieri avrebbe scelto di dire addio a Uomini e Donne dopo aver trovato un nuovo amore al di fuori della tv. Ecco di chi si tratta.

Dopo le storie d’amore sfumate nel nulla con Roberta Di Padua e Ida Platano, Riccardo Guarnieri è tornato alla sua vita di sempre e nelle ultime ore, sui social, si è sparsa la voce che abbia deciso di dire addio al dating show che l’ha reso famoso perché al suo fianco sarebbe presente una nuova fiamma.

La donna in questione – stando a quanto ha fatto sapere Deianira Marzano – si chiamerebbe Gabriella e vivrebbe a Martina Franca, in Puglia, dove lei e Riccardo sono stati avvistati nelle ultime ore.

Riccardo Guarnieri: la nuova fiamma

Stando alle indiscrezioni emerse dalle nuove registrazioni di Uomini e Donne, Riccardo Guarnieri non sarebbe stato presente in studio e in tanti si sono chiesti il motivo.

A quanto pare – stando a quanto riporta l’esperta di gossip Deianira Marzano – l’ex compagno di Ida Platano avrebbe trovato un nuovo amore al di fuori del programma tv. Alcune fonti hanno contattato la stessa Deianira affermando di aver visto Riccardo a Martina Franca in compagnia della sua nuova misteriosa compagna, ma al momento sulla questione non sono emerse e lo storico volto di UeD non ha ancora rotto il silenzio in merito alla questione. L’ex fidanzato di Ida Platano si deciderà a uscire allo scoperto o lo vedremo di nuovo all’interno del programma di Maria De Filippi?