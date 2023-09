Sophie Codegoni ha deciso di rompere il silenzio dopo che sono diventate sempre più insistenti le voci sul suo presunto addio a Basciano.

Rottura in corso tra Sophie Codegoni e Alessandro Basciano? Secondo fonti vicine alla coppia (e riportate da NuovoTv) i due si sarebbero detti addio. Nelle ultime ore è stata la stessa Sophie a rompere il silenzio in merito alla questione e a scrivere nelle sue stories:

“Da ieri leggo tante supposizioni, pensieri, prese di posizione completamente infondate e basate sul nulla. (…) E non vi nascondo che in questo momento io e Ale stiamo affrontando un momento abbastanza delicato della nostra storia che stiamo cercando di superare per il bene della nostra figlia. Tutti litigano, tutti fanno piccoli gesti stupidi ed impulsivi, ma state tranquilli perché con l’amore e la positività tutto si può risolvere. Ci tenevo a dirvelo perché non mi sembrava corretto far finta di nulla davanti all’evidenza”.

Sophie Codegoni e Alessandro Basciano

Sophie Codegoni e Basciano: la presunta crisi

Tra Sophie Codegoni e Alessandro Basciano, diventati genitori della piccola Celine Blue pochi mesi fa, sarebbe in corso una crisi. A confermare che lei e il fidanzato starebbero vivendo un periodo delicato ci ha pensato la stessa influencer che, attraverso i social, ha rotto per la prima volta il silenzio in merito alla questione.

Già nei mesi scorsi i due avevano smesso di seguirsi sui social e Sophie aveva specificato che tra loro vi era stato un semplice battibecco. Al momento non è dato sapere con esattezza cosa sia accaduto tra i due e in tanti, sui social, si chiedono se la vicenda avrà ulteriori sviluppi nei prossimi giorni e soprattutto sono impazienti di vederli di nuovo insieme (al momento Sophie continua a mostrarsi solamente in compagnia della sua bambina, Celine Blue).