Matthew McConaughey ha rivelato che suo padre, scomparso nel 1992, sarebbe morto in circostanze assai bizzarre.

Nel suo libro autobiografico Greenlights (che avrebbe scritto trascorrendo 52 giorni nel deserto senza corrente elettrica, a quanto riporta Fanpage) Matthew McConaughey ha rivelato alcuni aneddoti del suo passato, compresa la morte di suo padre. A quanto pare l’uomo, James Donald McConaughey, sarebbe scomparso durante un rapporto intimo con sua moglie: “Aveva sempre detto a me e ai miei fratelli: “Ragazzi, quando me ne andrò, farò l’amore con vostra madre”. Ed è quello che è successo. Ha avuto un attacco di cuore quando ha raggiunto l’orgasmo.”

Matthew Mcconaughey

Matthew McConaughey: la morte del padre

Matthew McConaughey ha raccontato all’interno del suo libro di memorie Greenlights alcuni aneddoti bizzarri e inediti del suo passato, compresi quelli suoi genitori. A quanto pare Mary Kathleen “Kay” McCabe e James Donald McConaughey ebbero una storia piuttosto travagliata: in tutto si sposarono 3 volte, e nel mezzo ci furono ben 2 divorzi. Oltre all’attore di fama mondiale i due hanno avuto altri due figli (entrambi adottati, Matthew McConaughey invece sarebbe l’unico figlio biologico).

Da quando il marito è morto la madre dell’attore non avrebbe cercato un nuovo compagno, ma a quanto pare a questo ci avrebbe pensato proprio McConaughey, che le avrebbe presentato nientemeno che il padre del suo collega attore Hugh Grant:

“Suo padre ha 91 anni, mia madre 88. Sì, perché no? La prossima settimana dovrebbero incontrarsi e probabilmente non li vedremo per il resto della notte”, ha raccontato l’attore a Entertainment Tonight.

La vita privata dell’attore

Dopo numerose liaison con modelle e attrici famose (una su tutte Penelope Cruz) Matthew McConaughey ha trovato la felicità nel 2012, quando è convolato a nozze con Camila Alves. I due sono genitori di tre figli: Levi Alves McConaughey, nato il 7 luglio 2008, Vida Alves McConaughey, nata il 3 gennaio 2010, e Livingston, nato il 28 dicembre 2012.