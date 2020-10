Irina Shayk ha posato senza veli per la copertina di Vogue mettendo in mostra il suo fisico scolpito e le sue gambe da urlo.

34 anni, modella tra le più richieste del mondo, mamma della piccola Lea: oggi Irina Shayk sembra una donna felice e all’apice del suo successo e senza dubbio sono molti a credere che la modella sulla copertina dell’ultimo numero di Vogue sembri una dea. Stavolta per la famosa rivista Irina ha posato senza veli, mettendo in mostra il suo fisico scolpito e la sua bellezza in grado di togliere il fiato.

https://www.instagram.com/p/CGkMQeZnQLr/

Irina Shayk senza veli per Vogue

Bella e sicura di sé Irina Shayk ha posato per Vogue (direttamente dal giardino di Donatella Versace) completamente senza veli: la top model, in piedi tra la vegetazione, sembra una vera e propria dea. Le prime tra le amiche famose che le hanno fatto i complimenti per il suo scatto da urlo sono state Eva Herzigova e Dua Lipa, che tra i commenti allo scatto ha scritto estasiata: “Irreale”. A lei si sono aggiunti centinaia di fan, conquistati dalla sua bellezza mozzafiato di Irina.

Irina Shayk

La rottura da Bradley Cooper e il nuovo amore

Nel 2019, dopo 4 anni d’amore, Irina Shayk ha detto addio al padre di sua figlia, Bradley Cooper. Secondo Grazia la modella avrebbe ritrovato la felicità accanto a Vito Schnabel, proprietario di una famosa Galleria d’Arte di New York ed ex fiamma di Heidi Klum.

Dopo la separazione dal famoso attore padre di sua figlia la modella ha raccontato a British Vogue: “Due persone fantastiche non devono per forza formare una coppia fantastica. Siamo stati molto fortunati a vivere quello che c’è stato tra di noi. La vita senza B. è una nuova esperienza”. Oggi i due attori avrebbero mantenuto rapporti pacifici per il bene della loro piccola, Lea De Seine.